Watersnoodheld Wim Schot (91) overleden

Nadat het wassende water Schouwen-Duiveland had overspoeld, stapte Schot met zijn neef in een roeiboot om mensen te redden. Schot was toen 25 jaar oud. ,,Ze roeiden richting de Vierbannenpolder", vertelt Jaap Schoof, die zijn leven lang verhalen over De Ramp verzamelt. ,,Dat deden ze letterlijk met gevaar voor eigen leven. Ze moesten soms een half uur roeien, zonder iets te zien, tegen grote stroming in. Ze hebben veel mensen gered. Maar ze hebben ook afschuwelijke keuzes moeten maken.”