Wat wordt de toekomst voor kerken op Schouwen-Duiveland?

De stichting ontstond in 1976 rond de overname van de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Nadien nam de organisatie ook het eigendom van de Sint Maartenskerk in Baarland en de hervormde kerken in Kats en Waterlandkerkje over. Na een slapend bestaan op het overnamepad, heeft de stichting zichzelf weer nadrukkelijk in de schijnwerpers geplaatst voor de instandhouding van meer kerken in Zeeland, valt CDA-raadslid André Flikweert op. Dat biedt volgens hem nieuw perspectief, waar de gemeente in nauwe samenwerking met de kerkgemeenschappen gebruik van moet maken.