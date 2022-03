Wat is toch de aantrekkingskracht van het Watersnoodmuseum? Medewerker Marc zet highlights op een rij

De mooiste plek?

,,Dat is voor mij toch wel het project 1835+1. Daar word je héél stil van. Die 1835 is het aantal vastgestelde slachtoffers. Jaren later werd bekend dat er ook een baby is geboren tijdens de ramp, die niet is geregistreerd. Vandaar die +1. Van elk van die slachtoffers proberen we zo veel mogelijk verhalen vast te leggen. Wie zij waren en hoe ze om het leven zijn gekomen. In een donkere ruimte hoor je korte audiofragmenten terwijl je de namen van alle slachtoffers in een projectie op golven voorbij ziet komen. Die verhalen worden nog altijd aangevuld. De expositie groeit door.”