‘Wat is er mis met een kortere route de stad uit?’: voortijdig einde aan proef met pasje voor Zuidhavenpoort in Zierikzee

update | met video Dode Middelbur­ger (49) gevonden in sloot, geen sprake van misdrijf

De politie heeft dinsdagmorgen een lichaam aangetroffen in een sloot in Middelburg. Het gaat om een 49-jarige man uit Middelburg, die sinds gisteravond werd vermist. Hij werd voor het laatst gezien in de omgeving van de wijk Veerse Poort. De man werd aangetroffen in een sloot aan de Prooijensweg. De politie heeft laten weten dat geen sprake is van een misdrijf.

25 oktober