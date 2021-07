Wat doen die zeven gedichten nou in het Klimbos in Westenschouwen?

Albert Heijn ziet toekomst voor twee vestigin­gen in Zierikzee; nieuwe super opent in augustus

1 juli ZIERIKZEE - Supermarkt Albert Heijn opent volgende maand zijn tweede, grotere winkel in Zierikzee. De nieuwbouw aan het Haringvlietplein gaat sneller dan gepland. Aanvankelijk was uitgegaan van half september. ,,Lekker dat we daar dan veel meer ruimte hebben. In de Lange Nobelstraat is het toch elke zomer weer een hele uitdaging, met al die toeristen.”