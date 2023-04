Wat doe jij bij de koffieautomaat? Pak je een wegwerpbeker of je eigen mok?

Zo’n vijftien jaar geleden dronk iedere ambtenaar zijn koffie of thee uit een vaste beker. Daarnaast kon er ook voor een wegwerpbeker worden gekozen. Maar de plastic beker verdrong de vaste mok uit het gemeentehuis van Zierikzee, want dat zou volgens onderzoek duurzamer zijn. Die plastic beker is inmiddels vervangen door een kartonnen alternatief dat beter recyclebaar zou zijn. Dat valt tegen volgens plastic soupsurfer Merijn Tinga die zich hard maakt voor het terugdringen van zwerfafval. Want in die kartonnen bekertjes zit ook plastic. En dat gaat alsnog de verbrandingsoven in. Daarom roept hij gemeenten op geen wegwerpbekers meer te gebruiken.