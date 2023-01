Warmer water door klimaatverandering? Nee dus, merkt Leah tijdens de nieuwjaarsduik in Zonnemaire

Het was een spontaan idee van Evert van Dilst om dit jaar eens een nieuwjaarsduik in Zonnemaire te organiseren. Een handjevol mensen had hij verwacht, zoals de meesten eigenlijk wel, maar plots is het zondagmiddag toch gezellig druk aan de voet van de Haven van Bommenede. De eigenaar van proeflokaal D’Ouwe Smisse in het dorp had het vrijblijvend gehouden: ‘Proost mee en neem als je wil een frisse duik in de Grevelingen’, stond bij de omschrijving van het evenement.