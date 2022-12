Warme Chocomel met een praatje van de boer

De jeugdbrand­weer van Zierikzee gaat als een tierelier: ‘Iedereen hier is leergierig’

Ze sleepten de afgelopen weken de ene na de andere kampioenstitel binnen. Op landelijk en op Zeeuws niveau. De Zierikzeese jeugdbrandweer gaat als een dolle. Het geheim? ,,Het is de leergierigheid die iedereen hier heeft”, denkt Elroy den Breejen (16). ,,De motivatie is enorm hoog. We vinden het écht allemaal heel erg leuk.”

12 december