Waren ze in Brouw nou ijdel of bescheiden? Dat blijft een raadsel, ondanks de vondst van een brief van Blaeu

BROUWERSHAVEN - Of ze in het stadhuis in Brouwershaven rond 1650 nou ijdel waren of juist heel bescheiden? We zullen het nooit weten. Maar dat de beroemde kaartenmaker Joan Blaeu in die tijd meer over de stad wilde weten, is een feit. Zijn brief dook onlangs op in het archief