Wapens gevonden bij invallen in Zierikzee

Kinderen hebben wildste fantasieën bij Slot Haamstede. ‘Zaten daar de gevangenen? O het is een zandbak...’

7 oktober BURGH-HAAMSTEDE - Zet een groepje kinderen in een kasteel en de wildste fantasieën komen tot leven. Een ideaal decor dus voor de kinderboekenweek, die dit jaar terug gaat in de tijd. ,,Mevrouw, daar ligt een luik. Weet u wat dat is?", wijst één van de leerlingen van groep vijf en zes van Onder de Wieken aan bij de oude buitenmuren van Slot Haamstede. ,,Zaten daar de gevangenen?” Beheerder Marijke Geleijnse heeft geen idee wat de jongen bedoelt en komt kijken. ,,O dat", lacht ze. ,,Dat is het deksel van de zandbak.”