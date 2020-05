Wandelende encyclopedie van Schouwen-Duiveland is nu zelf historie: Huib Uil vindt het na 48 jaar welletjes

Uil begon in 1972 bij het Gemeentearchief Goes. Hij stond daar aan de wieg van de Heemkundige Kring De Bevelanden. Zeven jaar later maakte hij de overstap naar Zierikzee en stortte hij zich op nieuwe Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint-Philipsland.

Gedigitaliseerd

Bij de gemeentelijke herindeling van 1997 werd Uil als streekarchivaris de eerste gemeente-archivaris en was hij in 2002 verantwoordelijk voor de verhuizing van alle archiefstukken en verzamelingen naar het nieuwe gemeentehuis in Zierikzee. Een groot deel van de archiefstukken is onder zijn leiding inmiddels gedigitaliseerd en via internet toegankelijk gemaakt voor een breder publiek.