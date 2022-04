Wakker worden in een wijnvat met uitzicht op de wijnranken: in Frankrijk? Nee, gewoon in Dreischor

DREISCHOR - Altijd ervan gedroomd om eens in een een wijnvat te duiken? In Dreischor kun je overnachten in Rivaner, Pinot Gris en Pinot Noir.

Nu het jaarlijkse wijnfeest is geschrapt kunnen wijnboeren Johan van de Velde en Paula van de Vijver eindelijk de ideeën die ze al langer op de plank hadden liggen uitvoeren. Ook al was het feest steevast in het eerste weekend van augustus, vanaf kerstmis waren ze er bij wijnboerderij De Kleine Schorre steeds twee dagen in de week mee bezig. Het werd ook steeds lastiger om een beroep te doen op de vele benodigde vrijwilligers voor het feest volgens Van de Velde. Toch is nog niet iedereen bekomen van de schok: ,,Ik krijg niet meer dagelijks, maar toch regelmatig telefoontjes van mensen die het heel jammer vinden dat er geen wijnfeest meer is”, zegt Johan van de Velde. Door corona en het twintigjarig bestaan, vorig jaar, vonden ze het tijd om de knoop door te hakken en het vizier op iets nieuws te richten. Zoals drie tiny houses in de vorm van een wijnvat: halfrond en alleen ramen aan de uiteinden. In mei komen de eerste gasten erin overnachten.

Quote We willen met wijnvaten het gevoel van het verblijf op een wijngaard vergroten wijnboer Johan van de Velde

Natuurlijk hebben de huisjes de namen van druivensoorten: Rivaner, Pinot Gris en Pinot Noir. ,,We hebben er twee met een hottub een we hebben zelfs een sauna in de vorm van een wijnvat", vertelt Van de Velde. ,,En de kleuren van de wijnen komen terug in de huisjes. We zijn nog niet helemaal klaar met de aankleding. Er moet nog een gordijntje in een een koelkastje.” Het idee is geboren tijdens een borrel. ,,Op vrijdagmiddag met personeel en vrienden, dan drinken we altijd een wijntje en dan worden dit soort dingen geopperd. We willen met wijnvaten het gevoel van het verblijf op een wijngaard vergroten.” Een tiny house in deze vorm bestond al, dus het was een kwestie van bestellen. ,,Maar je moet bedenken dat wij een regulier akkerbouwbedrijf hebben omgevormd tot wijnchateau. Dat was een flinke investering en dit gaat om heel veel centjes, dus het ging niet in een keer.”

Energieproject

Het sprookje van slapen in een wijnvat zou je misschien eerder verwachten in een wijnland als Italië, Frankrijk of Duitsland, maar ook in Dreischor kan het, met uitzicht over de wijnranken. ,,Als je wakker wordt en je doet de gordijntjes open, kijk je uit over de druivenvelden", zegt de wijnboer. De wijnakker achter de camping is nieuw aangeplant. Eigenlijk had Van de Velde die twee hectare bestemd voor een energieproject. ,,We wilden er zonnepanelen plaatsen waarmee we Dreischor en Zonnemaire van stroom konden voorzien.”

Quote Als de gemeente sneller was geweest, hadden die zonnepane­len er misschien wel gelegen wijnboer Johan van de Velde

De zonne-akker bleek een lang traject. ,,We wilden eerst weten of de gemeente wilde meewerken en we waren er al een jaar of vijf, zes mee bezig. Toen we in 2019 bericht kregen van Enduris dat de kabels van het stroomnet het niet aankonden, hebben we besloten toch dat laatste stuk veld met druiven in te planten. Je hebt voor die zonnepanelen ook zo'n tien jaar nodig en met die druivenranken kost het ongeveer even lang om er rendement uit te halen. Als de gemeente sneller was geweest, hadden die zonnepanelen er misschien wel gelegen.”

Leeg weekend

Ook al is het wijnfeest van de baan, nu de coronamaatregelen zijn geschrapt, betekent het topdrukte voor de wijnboer en zijn wijnkoningin. ,,We richten ons nu op kleinere evenementen zoals een wijngaarddiner en we hebben heel veel inhaalevenementen vanuit de coronatijd, zoals trouwerijen, dus het is even heel druk.” Dat eerste weekend van augustus, waarin het wijnfeest altijd werd gehouden, is nu nog leeg. Van de Velde: ,,Misschien dat ik nu lekker eens naar Beachboom kan.”

Volledig scherm Achter de tiny houses zijn nu nieuwe druivenranken aangeplant, maar aanvankelijk zou er een zonne-akker komen waarmee zowel Dreischor als Zonnemair van stroom hadden kunnen worden voorzien. © Marieke Mandemaker