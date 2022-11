Waisisi gaat het met Run Mary Run anders doen; ‘Een andere voorstelling van kerst’

met video Film moet gesprek over CO2 op Schou­wen-Duiveland aanzwenge­len: ‘Je voelt de urgentie wel’

Nog tien nachten slapen, dan is het zover. Dan gaat de film ‘Wat wil Schouwen-Duiveland?’ in première. Een documentaire die meer is dan film alleen. De productie moet het gesprek over de CO2-uitstoot op het eiland aanzwengelen. ,,Je voelt ‘m wel”, ervaart wethouder Ankie Smit. ,,Het is geen doemscenario, maar het is wel een film die urgentie uitstraalt.”

8 november