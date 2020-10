Waarom Oosterlander Joop (83) een miljoen euro weggaf aan universiteit Utrecht

Wezen maken voor even de dienst uit in Zierikzee

11 oktober ZIERIKZEE - Ze dronken thee bij het leven een paar eeuwen geleden. Uit ieniemienie theepotjes; dat dan weer wel. Daar zijn er een paar van te zien in het archiefkabinet in het Zierikzeese Stadhuismuseum. Bij de Open Archiefdag zaterdag maakten Zierikzeese wezen voor even de dienst uit