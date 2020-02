Waar is de strandpaal met Martijns gedenkplaat gebleven?

Live filmen is voor Jasper Kops het leukste

9:00 ZIERIKZEE - Jasper Kops (35) is geboren en opgegroeid in Nieuwerkerk. Hij woont in de polder bij Noordgouwe en runt sinds 2015 als filmmaker/cameraman zijn bedrijfje Face-Film in de Lange Nobelstraat in Zierikzee. Zijn motto is: ‘Jouw verhaal verdient een gezicht’.