VVD wil met Bruno van der Hoek als wethouder de coalitie op Schouwen-Duiveland in

Mocht Van der Hoek in het nieuwe college belanden, dan neemt nummer vier op de kandidatenlijst Paul Stoppelenburg (34) zijn plek over in de gemeenteraad. Fractievoorzitter Margo Lemson spreekt haar vertrouwen uit in beiden. ,,Bruno is de laatste jaren van zeer grote waarde gebleken voor de VVD en Schouwen-Duiveland. Wij zien in hem de aangewezen persoon om de verantwoordelijkheid in het bestuur van de gemeente op zich te nemen. En met Paul in de raad hebben we er een zeer deskundig en gedreven persoon bij die tevens heeft laten zien op de belangrijke dossiers een zeer waardevolle inbreng te hebben.’