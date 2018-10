VVD Schouwen-Duiveland: ‘Ruim die munitiestort in de Oosterschelde op’

Theater­groep Zierik zet in op ‘Cultuur­huus’ in MFC

17:28 ZIERIKZEE - De Beatrixschool is zojuist vertrokken uit het MFC aan het Jannewekken in Zierikzee. Wat zijn de plannen met dit gebouw? Theatergroep Zierik overlegt met gemeente en Zeeuwland, want wil zekerheid voor de toekomst.