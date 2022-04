VVD is niet van plan als breekijzer te fungeren voor vijfde wethouder

Aanstaande maandag wordt er in de coalitieonderhandelingen gesproken over de vijfde wethouder die LSD graag zou aanstellen. Informateur Robbert Lievense heeft partijen laten weten dat hij overweegt weer met de VVD in gesprek te willen wanneer de huidige coalitie er niet uit komt. Terwijl al duidelijk was dat de oude coalitie in dezelfde samenstelling met elkaar verder wilde, zonder de VVD. Daarmee wordt de druk op SGP, CDA en Groen Links flink opgevoerd. Rutger Punt van het CDA heeft eerder laten weten weinig te voelen voor een vijfde wethouder.