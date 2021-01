Vuurwerkvandalen blazen op Schouwen-Duiveland voor dik 18.000 euro aan gemeentelijke spullen op

MILLENNIUMKINDEREN Kyra: Ik haal makkelijk 10.000 woorden per dag

24 december Zet één stap over de drempel en je krijgt de lekkerste red velvet taart ooit voor je neus. Met koffie én een stralende lach. Kyra van der Weele (21) uit Nieuwerkerk is een horecatijger, die weet hoe ze mensen in de watten legt. Zelfs als ze zwaar de wind tegen heeft. In 2018 verloor ze haar vader Mark.