Vuurwerkgooien en brandjes in de straten van Zierikzee: Jelle wordt geraakt door een pijl

Vuurtjes in de straten van Zierikzee. Het ziet er gezellig uit, tot de knallen klinken. Menig omstander blijkt vuurwerk in de vlammen te gooien, waardoor het een soort roulette wordt om ongeschonden door de stad te komen. Op het Havenplein staan groepen jongeren aan beide zijden. Ze schieten met vuurpijlen over en weer en tussendoor klinken harde dreunen. Een 19-jarige Zierikzeeënaar - ,,Het is beter als mijn naam er niet bij komt” - vertelt dat er niets aan de hand is. ,,Gewoon gezellig met zijn allen vuurwerk afsteken. We zitten in een appgroep en spreken met elkaar af. Vorig jaar was het veel drukker, toen stonden we hier met wel 400 man.”