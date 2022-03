Vrouwen leren zwemmen om zichzelf te redden, maar ook om er gewoon eens uit te zijn

Wat voor de meeste mensen vanzelfsprekend is, leren zwemmen als kind, is het niet voor Tifto, Adiam, Rahwa, Silas, Romana, Halima, Sucdi en Amira uit Zierikzee. De vrouwen uit Eritrea, Somalië en Syrië hebben nooit eerder van hun leven leren zwemmen. Nu ze op Schouwen-Duiveland wonen, krijgen hun kinderen wel zwemles. ,,Het is toch van de zotte dat niet ook zij leren zwemmen? Mochten ze eens naar het Grevelingenstrand of een andere plek gaan bij het water, kunnen ze niet eens hun eigen zoon of dochter redden", zegt Souliman Abali van SMWO. De welzijnsorganisatie is een pilot gestart. In vijf lessen leren de acht vrouwen zich te redden in het water.