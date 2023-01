Vrouw komt onder paard terecht in Dreischor

Jessy Koster uit Zierikzee was net op weg naar huis van een bezoek aan haar ouders in Dreischor toen ze het ongeluk voor haar neus zag gebeuren. ,,Ik reed over de Zuid Langeweg en zag een paard in galop aankomen over de Roterijdijk richting de Zuiddijk. Ik dacht, die gaat wel erg hard. Er passeerde nog een auto langs het paard, maar er leek niets aan de hand. Plotseling zag ik het paard opzij springen en toen zag ik ineens die benen omhoog.” Het paard en zijn amazone bleken samen te zijn gevallen, waarbij de berijdster onder het paard terechtkwam.

‘Rustig paard’

Koster rijdt zelf ook paard, dus ze keek of ze misschien het paard naar zijn stal kon brengen. ,,Maar ik wist ook niet wie het was en waar het paard gestald stond. Gelukkig was er iemand anders bij die de staleigenaar kende en die opbelde.” De staleigenaar is het paard, dat ongedeerd leek, komen halen en heeft het te voet naar zijn stal gebracht in Dreischor. Het paard staat bij de staleigenaar bekend als zeer rustig. Mogelijk is het dier van iets geschrokken.