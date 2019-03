Vrijwilligers gaan zwerfvuil met grijper te lijf bij Schelphoek

Politie arresteert twee dronken mannen voor hun eigen veiligheid

9 maart VLISSINGEN - De politie heeft gisteravond twee dronken mannen gearresteerd omdat ze onderkoeld dreigden te raken. De mannen lagen zonder beschutting buiten in de regen. In Vlissingen werd om 22.45 uur een 35-jarige man die lag te slapen, aangehouden. De man had geen identiteitspapieren bij zich. In Oosterland werd een uur later een 18-jarige doorweekte man uit Nieuwerkerk in veiligheid gebracht.