Vrijheidswandeling Stad & Lande is ook in de regen een succes

Een Zeeuwse hamburger met Mexicaanse twist bij De Barbier

7 mei Ook nu de terrassen een paar uur per dag open zijn, blijft deze krant chef-koks een podium geven. In de rubriek Zeeland Eet in 2021 vragen we ze hun signatuurgerecht te bereiden. Martijn Boonman van Eet- en knipcafé De Barbier in Ouwerkerk maakt een Zeeuwse burger met een Mexicaanse twist.