Vrijbuiter vaart met Zeeuwse streekproducten

Wiebe Radstake maakt samen met coördinator Karin Witkam van Zeker Zeeuws maandag en dinsdag deze week een rondje langs de aangesloten leden van de coöperatie. Dat zijn ruim 35 producenten van Zeeuwse streekproducten: van mosselen en oesters tot babbelaars en van Zeeuwse Vlegel tot fruitkwekers en vleesboerderijen. ,,We gaan met onze leden overleggen over mogelijke activiteiten om onze streekproducten op een duurzame en voor inwoners en toeristen aantrekkelijke wijze te promoten’’, zegt Witkam. Volgens haar passen de ideologieën van Vrijbuiter en Zeker Zeeuws uitstekend bij elkaar. ,,Wiebe wist me met zijn bevlogenheid en ideeën over het groene vrachtvervoer direct te inspireren.’’

Volledig scherm Wiebe Radstake zelf aan het werk aan het schip © Wiebe Radstake

Platform voor duurzame en creatieve initiatieven

Radstake en zijn vrouw Suzan Damen zijn sinds het najaar eigenaar van ‘Vrijbuiter’, een tjalk uit 1901. Zij zien het schip als platform voor duurzame en creatieve initiatieven. ,,We hebben veel ervaring opgedaan in de vrachtvaart onder zeil’’, laat Radstake weten. Hij was al kapitein van de Tres Hombres en voer met dit schip vele malen over de Atlantische Oceaan. Verder hebben beiden ook onder de Fairtransport vlag gevaren op de Brixham Trawler Nordlys. ,,Op dat schip zijn we zelfs getrouwd’’, lacht Radstake. ,,We haalden onder andere wijn en olijfolie uit Spanje; cacao, koffie en rum uit de Caraïben en gedroogde vis uit Noorwegen. Naast Fairtransport zijn we betrokken geweest bij groene vrachtorganisaties Timbercoast, Hawila en werkten we samen met EcoClipper.’’

Volledig scherm Een spreuk die ophangt in het schip ‘Vrijbuiter’ © Wiebe Radstake Met de geboorte van hun zoon Warre in juli vorig jaar besloten Wiebe en Suzan dichterbij huis te gaan varen. Zij werken nu al maanden aan het creëren van hun eigen ‘Vrijbuiter’. ,,Wij kunnen 20 mensen aan boord meenemen voor meerdaagse tochten. Onze thuishaven is Zierikzee. Daar hopen we begin mei onze feestelijke intocht te maken’’, zegt Radstake. Het schip ligt nu nog ter vervolmaking in het noorden van het land en voor de reis naar Zeeland moeten de coronamaatregelen wel eerst versoepeld worden. De plannen met het schip zijn legio en een belangrijk doel van het schippersechtpaar is jongeren uitdagen zelf actief te worden voor een groenere toekomst. ,,Groen ondernemen is allang geen alternatief verschijnsel meer en we willen met ons schip laten zien dat een weg naar een schonere toekomst en genieten heel goed samen gaan’’, zegt Radstake. Hij is zelf naast schipper ook een enthousiast muzikant en wil op ‘Vrijbuiter’ straks ook diverse muziekoptredens organiseren.

Voor het samen met ‘Zeker Zeeuws’ laten herleven van die vroegere beurtvaart zit hij vol plannen. ,,Vrachtvervoer combineren met een bedrijfsuitje. Bijvoorbeeld een lading zout in Bruinisse aan boord nemen, onder zeil vervoeren en in Zierikzee uitladen. Dat is een vracht zonder uitstoot en met perfecte teambuilding.’’ Verder ziet hij mogelijkheden voor vervoer van bier of wijn voor opdrachtgevers van festivals en natuurlijk ook voor proeverijen van Zeeuwse streekproducten aan boord.

Volledig scherm Wiebes vrouw Suzan samen met hun zoontje Warre © Wiebe Radstake