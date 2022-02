Vreedzaam lichtjesprotest in Zierikzee tegen ‘verstikkend coronabeleid’

,,Het is wel een keer klaar, het is leuk geweest", aldus de in Nieuwerkerk woonachtige Britt die het initiatief nam tot de ‘spontane optocht’. Via de Telegram app-groep Verbind Lokaal was de oproep verspreid om te verzamelen op de parkeerplaats aan de Hoofdpoortstraat. De meeste mensen die daar gehoor aan hadden gegeven, waren uitgedost met lampjes en andere lichtgevende versiering. ,,Letterlijk een lichtje in de duisternis”, motiveert Britt de opzet. ,,De mensen willen elkaar weer zien, ontmoeten. Gewoon zichzelf kunnen zijn en leuke dingen doen.”