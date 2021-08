Vooruit, chef-kok Kees Visser droomt nog één keer van het winnen van de Bocuse d’Or

Of hij graag een Michelinster zou willen? ,,Zulke dingen mag je nooit hardop uitspreken", zegt Kees Visser. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor zijn aspiraties bij de deelname aan de Bocuse d’Or, een wedstrijd die vernoemd is naar de vermaarde Franse sterrenchef Paul Bocuse. Die naam zegt al genoeg over het niveau van de wedstrijd. Winnen is gewoon ontzettend moeilijk, volgens Visser. ,,Je moet het echt niet onderschatten. In 2013 deed ik voor de eerste keer mee en toen wist ik dat ik geen schijn van kans had.” Nu staan de zaken er anders voor. ,,Ik heb nu veel meer ervaring.”