Voormalige ‘schuur in ontbinding’ is nu supermarkt: nieuwe Spar Burgh-Haamstede opent de deuren

Aannemer Boogert woest over streep door hotelplan Haamstede; ‘Wat is een toezegging dan nog waard?

14 april BURGH-HAAMSTEDE - Het plan voor het appartementenhotel Noordstaete in het zogeheten Gat van Goudzwaard kan de prullenbak in. Een te hoge stikstofbelasting zit aannemer Hans Boogert in de weg en daar is hij op z’n zachts gezegd ‘flink chagrijnig’ over. ,,Vier jaar lang zijn we hier mee bezig geweest, diverse toezeggingen zijn gedaan. En nu gooien ze het weer op de verkeersintensiteit. Ze halen er gewoon van alles bij.”