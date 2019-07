Voormalig fractievoorzitter ChristenUnie Wim Dorst overleden

Ook basis­school Binnen de Veste in Zierikzee heeft nu een groen school­plein

2 juli ZIERIKZEE - Het ene groene schoolplein na het andere wordt geopend. Gisteren was het de beurt aan de basisschool Binnen de Veste in Zierikzee. Dankzij de inzet van sponsorlopende ouders en kinderen, donateurs en heel veel vrijwillige arbeidsuren beschikt die school voortaan over een prachtige speeltuin. Na de zomer volgen fruitbomen en in het voorjaar komen de aardbeien. De leerlingen gaan de perkjes zelf bijhouden. De opening werd verricht door de vrouw van burgemeester Rabelink, die gids is bij IVN.