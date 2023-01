Voorlopig komen toeristen zoveel mogelijk over de Roelandsweg naar Renesse: tweede ontsluiting op de lange baan geschoven

Renesse is van een feestende jongerendorp veranderd in een bruisende familiebadplaats. Met behulp van het Masterplan Renesse is het centrum aangepast, zijn er verkeersmaatregelen genomen en staan er nog meer aanpassingen op de rol. Om de druk op de parkeerplaatsen in het centrum af te laten nemen, zou er een tweede ontsluiting naar het transferium kunnen komen.

Quote Zorg eerst maar eens dat andere wegen worden aangepast en kijk eerst eens wat het effect daarvan is, zeggen de raadsfrac­ties

‘Wacht daar nog maar even mee’, zeggen Leefbaar Schouwen-Duiveland, PvdA, SGP. GroenLinks en de ChristenUnie in de Schouwen-Duivelandse gemeenteraad: zorg eerst maar eens dat andere wegen worden aangepast en kijk eerst eens wat het effect daarvan is. Het heeft vooral met de kosten te maken. Voor een tweede ontsluitingsweg staat vier ton geraamd.

Jan van Renesseweg

Er wordt nu bijvoorbeeld eerst aandacht geschonken aan het verbeteren van de kruisingen aan de Jan van Renesseweg en de huidige ontsluiting van het transferium aan de Roelandsweg. Door een aanpassing in de Verkeersstudie Renesse op verzoek van de genoemde partijen is de tweede ontsluiting op de lange baan geschoven: op zijn vroegst is die in 2028 aan de beurt.