Voorleesdag over duurzaamheid op Binnen de Veste: ‘Als de zon niet schijnt, kan je dan ook geen tv kijken?’

Theater De Verdieping gaat weer open

23 september ZIERIKZEE - Theatergroep Zierik kan na coronabeperkingen eindelijk weer voorstellingen gaan geven in Theater ‘De Verdieping’ in Zierikzee. Op het programma staan twee nieuwe eenakters: ‘Een Program’ en ‘Veel langer dan je je kunt voorstellen’. De première is op vrijdag 8 oktober.