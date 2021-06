Voorkeur voor nieuw hoogspanningsstation bij Zierikzee: zes locaties in beeld

Met de excursie­tour treedt het Watersnood­mu­se­um meer dan ooit naar buiten

21 juni De deelnemers waren bek-af, maar oh wat was het leuk. Vanuit het Watersnoodmuseum is een eerste experimentele excursietour georganiseerd. Met uitstapjes naar onder meer Plompe Toren en een oesterproeverij in Bruinisse. Het plan is om meer met die excursietours te gaan doen.