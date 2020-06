Voor wie er weer eens uit wil: een kunstroute in Zierikzee

Normaliter zijn er elke eerste zondag van de maand kunstroutes van maart tot oktober, in het Havenkwartier in Zierikzee. Maar als gevolg van het coronavirus moesten ook deze ‘evenementen’ pas op de plaats maken.

Maar nu kan het weer. Om te beginnen heeft Charlotte Beunders aan de Korte Groendal 16 haar deuren open gezet voor liefhebbers van grafische techniek en olieverf. Leden van schildersclub Tussen de Havens laten hun werken zien in het Sint Jacobshofje, Galerie YEWEL aan het Havenpark heeft sieraden en Zeeuwse kunst en bij Ingrid Post aan de Meelstraat staan schilderijen uitgestald.

Nieuw kunstwinkeltje van Duitse kunstenares

En dan is er nog een nieuw kunstwinkeltje, van de Duitse kunstenares Claudia Zenk. Op de hoek van de Melkmarkt met de Verrenieuwstraat toont zij diverse druktechnieken als monoprint, sjablonen en stempeldruk. Ze wil er ook workshops in gaan geven, maar daarvoor wil ze zich eerst beter bekwamen in de Nederlandse taal.