,,Wij worden gevraagd om in een dorp of stad een markt te organiseren. Hier gaan we dan voor in gesprek met de betreffende winkeliersvereniging, BIZ of andere vereniging. We kijken dan of we met elkaar kunnen en willen samenwerken. Er moet altijd wel een klik zijn om dat prettig te kunnen doen. Die klik was zeker aanwezig in Burgh Haamstede”, aldus Naomi. Ook de zomermarkt, XL-avondmarkt en de Herfstmarkt in Burgh-Haamstede worden verzorgd door Dynamic Promotions. ,,In principe is er niet echt een grote link tussen ons en Burgh-Haamstede, behalve dat Naomi altijd vroeger bij haar opa en oma naar de camping ging in de zomer.”