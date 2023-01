‘Voor iedereen is er een graf’: de zoektocht naar de vermiste slachtoffers van de Watersnoodramp

Zeventig jaar na de Watersnoodramp liggen nog altijd tientallen mensen naamloos begraven in Zeeland en Zuid-Holland. Tegelijkertijd hebben nabestaanden van vermiste slachtoffers nooit écht afscheid kunnen nemen. PZC-journalisten Rolf Bosboom en Noortje de Kroo doken voor de podcast De vermisten van ‘53 meer dan een jaar in een bijna vergeten hoofdstuk van de Ramp. En zij ontdekten dat de tijd dringt.

,,Dan hoor je van dit huis is weg, dat huis is weg. Toen zei mijn vader: ‘Als het huis weg is, dan zijn de mensen ook weg.” - Jan van den Hamer maakte de stormnacht als achtjarige mee.

In hun zoektocht voor de podcastserie De vermisten van ‘53 spraken Bosboom en De Kroo onder anderen met mensen die de rampdagen hebben meegemaakt. Zoals Jan van den Hamer uit Ouwerkerk, die destijds acht jaar oud was. Terwijl de storm al woedt, gaat hij ‘s middags met zijn ouders op verjaardagsbezoek bij zijn tante Sjaan, oom Wim en nichtje Nellie. Hij zal ze niet meer terugzien: het hele gezin is die nacht verdronken en hun lichamen zijn nooit gevonden.

Vermiste tantes

Jan zelf vlucht ‘s nacht met zijn familie, eerst naar de zolder van opa en oma, later naar de lagere school. Zij overleven de bange dagen en worden uiteindelijk gered. Maar in de dagen na de Ramp blijkt dat negen van zijn familieleden zijn overleden, onder wie twee zussen van zijn vader. Als meer dan een halve eeuw later de vraag komt of Jan dna wil afstaan, zodat mogelijk een van de vermiste zussen kan worden geïdentificeerd, aarzelt hij geen moment: ,,Ik weet pertinent zeker dat mijn vader alles op alles had gezet om te weten waar zijn zussen waren gebleven.”

Voor De vermisten van ‘53 spraken De Kroo en Bosboom met tientallen mensen: niet alleen ooggetuigen Jan van den Hamer, Riet Kuijper-Vijverberg en Stoffel Hillebrand, maar ook mensen die zich met hart en ziel inzetten om de naamloze slachtoffers alsnog te identificeren. Daarnaast interviewden ze trauma-expert Luuc Smit. Zo ontstond een beeld van de enorme impact die de Ramp heeft gehad in Zeeland. Hoe er tientallen jaren nauwelijks werd gesproken over de pijn, het verlies en de onwetendheid wat er met vermiste slachtoffers was gebeurd.

Blanco grafstenen

In de weken na de Ramp werden tientallen lichamen gevonden die niet konden worden geïdentificeerd. Zij werden begraven, maar op de grafstenen konden geen namen worden gezet. Op andere plaatsen zijn er juist graven waar geen lichaam ligt, maar waar wel de naam van een vermiste op de grafsteen staat, met de vermelding ‘vermist’. ,,Voor iedereen is er een graf”, zegt Riet Kuijper in De vermisten van ‘53. ,,Ook al ben je vermist, er is een graf. Vind ik wel mooi.”

Met dna-technologie is het mogelijk om sommige lichamen alsnog te identificeren. Daarmee kan een eind worden gemaakt aan de onzekerheid die sommige nabestaanden al die tijd hebben gevoeld. Maar de tijd dringt, en dus doen forensisch onderzoeker Hans Geldof en dna-deskundige Carla van Dongen in de podcast nog een ultieme oproep aan nog levende nabestaanden om dna af te staan.

De eerste twee afleveringen van De vermisten van ‘53 staan sinds zaterdag 7 januari online. De overige afleveringen worden de komende zaterdagen gepubliceerd.

