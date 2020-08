Voor het leren tekenen van een bloem of landschapje hoef je bij Zierikzeeënaar Gerrit Van der Ven niet aan te kloppen

Van der Ven zou op zijn leeftijd, hoe fit hij ook oogt, met een gerust hart op de bank mogen ploffen om te luieren. ,,Ik moet er niet aan denken. Nooit gehad ook. Als ik dat doe ga ik dood.” Sterker nog: het coronavirus en alles wat daardoor aan sociaal leven lam is gelegd, spoort hem juist aan een cursus ‘beeldonderzoek’ op poten te zetten. ,,Dat virus maakt me niet vrolijker. Dus ga ik iets doen waar ik een blij gevoel van krijg.” In zijn eigen woning, een oud koetshuis aan de Oude Haven, kan hij een stuk of zes cursisten veilig ontvangen. ,,Zeker in een periode dat meer mensen zich een beetje lullig en misschien ook eenzaam voelen, is dat misschien wel leuk.”