Voor elk wat wils op Anywave

Op het terrein van poppodium Brogum in Zierikzee wordt de 37ste editie van het festival Anywave gehouden. Gistermiddag was er een optreden voor kinderen. Vanavond begint het driedaags muziekfestijn. Op het programma staat een diversiteit aan regionale en landelijke artiesten. Iemand die zowel op vrijdag- als op zaterdagavond voorkomt in de line-up is DJ Sandstorm. ,,Ik draai regelmatig in Brogum, maar dit festival is speciaal. Vorig jaar was ik de afsluiter van de zaterdagavond en dat werd één groot feest.''

Vrijwel elke muziekstijl is volgens DJ Sandstorm geschikt voor Anywave. ,,Zowel dance als rock, hiphop en funky, alles komt terug in de programmering. De locatie draagt ook bij aan de sfeer. De combinatie van de zaal en het buitenterrein is overzichtelijk en het is niet te groot en niet te klein. Of je nu 20, 40 of 60 jaar bent, maakt niet uit. Mensen die houden van muziek uit de 80's en 90's komen aan hun trekken, maar ook voor jong publiek is er genoeg van hun gading. Neem de editie van vorig jaar, toen stond het ene moment een reggaegroep te spelen en even later een stevige rockband. Anywave is voor iedereen.'' DJ Sandstorm, pseudoniem van Sander Verhaar (42) uit Middelburg is naast dj ook remixer en muziekproducer. Hij wordt door de organisatie van Anywave zelfs megaremixer genoemd. Hij kreeg landelijke bekendheid dankzij zijn vele radiowerkzaamheden. ,,Ik mocht honderden remixen maken voor Radio 3Fm en was vijftien jaar lang verantwoordelijk voor de 3FM Jaarmix. Jaarlijks sloot ik me in december op in mijn 'homestudio' om alle grote hits van het jaar te mixen in een track van een uur. Daarnaast waren mijn muziek-mixen jarenlang te horen in het programma Ekstra Weekend van Gerard Ekdom en sinds 2016 maak ik hardloopremixen voor het Sky Radio kanaal Runnig Hits.'' Zijn mixen voor de radio zijn slechts een deel van zijn werk. Hij is ook een veelgevraagde dj op festivals. Zo draaide Sandstorm al op Lowlands, Concert at Sea, Vestrock en diverse jazzfestivals. En nu dus voor het tweede achtereenvolgende jaar op Anywave. ,,Ik draai vrijdagavond samen met DJ Wired. Hij houdt van de 80's en New Wave, ik ben van funky dansmuziek met de focus op muziek van de 90's tot nu. DJ Wired zal misschien Depeche Mode draaien, ik The Prodigy, maar het matcht volgens mij perfect.''