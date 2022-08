Voor de zeventigste keer Kor en Bot tocht: ,,Een mooie traditie om in stand te houden”.

Voor wetenschappers, biologen en andere liefhebbers van dingen uit de oudheid is het een van de hoogtepunten van het jaar: de Kor en Bot tocht vanuit Zierikzee. Vandaag voer een van de mosselkotters van de familie Schot voor de zeventigste keer uit voor deze tocht. Vroeg in de ochtend vertrok de ZZ10 met een flinke club genodigden aan boord en eind van de middag keren ze mét buit weer terug bij ’t Luitje. Het enthousiasme spat er aan alle kanten af bij de leden van het paleontologisch genootschap Kor en Bot.

Geen speerpunten maar haaientanden

Jaap Schot vertelt hoe de traditie tot stand kwam. ,,Mijn opa Ben is er mee begonnen. Toen nog op de Westerschelde. Hij dacht dat hij speerpunten had opgevist en stuurde ze op naar Leiden. Het bleken haaientanden te zijn”. Vanaf dat moment werd er ieder jaar een speciale tocht georganiseerd om te vissen naar dit soort vondsten. ,,Zelf ben ik in 1986 begonnen als schipper. Na mijn vader en oom, heb ik de traditie van de Kor en Bot tocht voortgezet. Nu ik met pensioen ben, neemt mijn zoon Joachim het over. Dat vind ik mooi”. Vandaag is er bij Flaauwers gevist, volgens Jaap een unieke plek. ,,Er zijn maar drie plekken zoals deze waar we dit soort vondsten doen. Die putten zijn zo’n veertig meter diep”.