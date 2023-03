Voor de laatste huurders van Duinrand blijft alleen de rust nog over om van te genieten; ‘Het voelt een beetje als pesterij’

Barendrechters Pien en (broer) Jan den Hollander brengen al meer dan een halve eeuw zo mogelijk hun vrije tijd door in hun familiehuis op camping Duinrand. Langs het achterpad vlak bij hun plekje lopen ze regelrecht de duinen en het bos in, het strand op. En met hen gasten van de nog 29 andere resterende vaste staanplaatsen op het park. Of eigenlijk is het liepen, want sinds campingeigenaar Machiel Blom van Fiorinvest eind vorig jaar plotseling amfibieschermen en een hekwerk liet plaatsen dwars op dat pad, moeten ze een goeie anderhalve kilometer omlopen en een drukke weg oversteken. Onveilig voor de (klein)kinderen en bovendien maakt het pad ook deel uit van een vluchtroute bij calamiteiten.