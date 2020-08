Vondst roze stinkzwam is uniek voor Zeeland

De ecoloog bij Staatsbosbeheer heeft al jaren een vaste plaats op de camping. Dus als gasten een bijzonder verschijnsel zien in de natuur, hebben ze 'm gauw gevonden. Erg is dat niet, zegt Muuse. ,,Boswachter ben je ook als je met vakantie bent." Dus werd hij erbij geroepen en zag al gelijk dat het om een roze stinkzwam ging. Hoewel die op drie plaatsen boven de grond komt, komen die van één schimmel onder de grond. ,,Dus eigenlijk is het er maar één", legt Muuse uit. ,,Volgens de nationale databank Flora en Fauna komt die niet voor in Zeeland. Maar nu dus wel.”

Muuse vermoedt dat de wind sporen (zaadjes) heeft meegenomen naar Burgh-Haamstede. Hij weet dat er bij Roosendaal en Gouda ook exemplaren van de roze stinkzwam staan. ,,En op de Veluwe en in de Achterhoek. Het is dan ook niet per se een zeldzame soort. Maar in Zeeland wel.” Daar staan de zwammen op vochtige grond, in de schaduw. Alsnog houden ze het niet lang vol met deze temperaturen. ,,Ze gaan heel snel achteruit", zegt Muuse. ,,Deze zijn dinsdag of woensdag verschrompeld.”