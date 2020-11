Volkstuinvereniging staat (weer) voor een raadsel na nieuwe vernielingen en brand

Straks weet iedereen ‘het mooiste ringdorp’ Dreischor te vinden

26 november DREISCHOR - ,,Dreischor is niet een dorp waar je zomaar langskomt, want het ligt niet aan de doorgaande wegen.” Maar als het aan Ria Geluk en de andere drie leden van de werkgroep Ringdorp Dreischor ligt, heeft straks iedereen een reden om erheen te gaan. De onthulling donderdagmiddag van het bord ‘Welkom in Dreischor, het mooiste ringdorp’ is onderdeel van een grootschaligere dorpspromotie.