Voetbalster woedend over racistische opmerking scheids in Zierikzee: ‘Tranen stonden in haar ogen’

Brogum gooit de deuren toch open

30 september ZIERIKZEE - Tegen alle aanscherpingen van de coronamaatregelen in, gooit poppodium Brogum vanaf zaterdag de deuren weer open voor publiek. Het bijwonen van een concert is wel aan strenge voorwaarden gekoppeld. Zo worden maximaal twintig mensen toegelaten (een tiende van wat er normaal in de zaal past) en kunnen kaartjes alleen per twee tegelijk online worden gekocht. Kosten: 25 euro per persoon. ,,Maar dat is inclusief een onbeperkt aantal drankjes”, zegt stichtingsvoorzitter Swen Blikman.