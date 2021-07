Voertuigen vol mosselen uit de drive-thru, zodat een ziek kind vakantie kan vieren

,,We staan op het eiland bekend als die stichting met die moeilijke naam”, zegt Marieke Braber-Schot. ,,Dat is oké, maar we zouden willen dat veel meer mensen Thuredriht leren kennen.” Niet om vakantie te vieren in een van de drie huisjes in Renesse. ,,Dat zijn de enige drie vakantiehuisjes waarbij ik blij ben als ze leeg zijn, want dan betekent het dat er geen zieke kinderen zijn.” Nee, Braber-Schot wil dat zoveel mogelijk mensen geld doneren of de stichting sponsoren.