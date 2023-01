Voelen, ruiken, proeven en even eruit: het stopt voor ernstig gehandicapten

Tweede opvangloca­tie Oekraïense vluchtelin­gen in het oude duikhotel De Kabbelaar

Er komt mogelijk een tweede opvanglocatie bij op Schouwen-Duiveland voor Oekraïense vluchtelingen. In voormalig duikhotel De Kabbelaar in Scharendijke kunnen 50 mensen terecht. Het plan is om daar vanaf 1 februari dit jaar tot 4 maart 2024 Oekraïners op te vangen.

11 januari