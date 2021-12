Voedselbank moet weg uit oude school in Zierikzee; ‘We zijn nog steeds keihard nodig’

,,We wisten dat dit er aan zat te komen, dus vandaar dat we ook op tijd zijn begonnen met het zoeken van mogelijke alternatieve locaties”, zegt secretaris-penningmeester Jaap Schoof van de Voedselbank Schouwen-Duiveland. ,,Dat doen we samen met de gemeente.” In beeld zijn vooralsnog de voormalige Lidl aan de Grevelingenstraat en het verlaten postsorteercentrum even verderop aan het Haringvlietplein. Het ideale aan die panden is dat er een aparte ruimte is voor opslag en inpakken van de pakketten.