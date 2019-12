Voedselbank dolblij met inzameling door scholieren: ‘Trek je keukenkastje open!’

Bronzen beeld Antje de Waaij in Dreischor weer gestolen

12:05 DREISCHOR - Voor de tweede keer in vier jaar is het bronzen beeldje van Antje de Waaij-Blom gestolen, de laatste vrouw in klederdracht van Dreischor. Het beeldje is waarschijnlijk in de nacht van donderdag op vrijdag weggehaald.