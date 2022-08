Vocht, heel veel vocht gaat er doorheen op de Burghse Dag

Stella is een bofkont. Zij staat ongeneerd onder de douche op het terrein van de Hoge Burgh in Burgh-Haamstede. Even daarvoor heeft ze met acht lotgenoten een show moeten geven in de graspiste. Wel 's morgens, als de zon de temperatuur nog niet over de dertig graden heeft laten gaan. Het trekpaard mag na haar waterbad gauw terug de schaduw in, waar de andere paarden van beleefboerderij De Stelle uit Ouwerkerk staan uit te rusten. Zij komen ook een voor een aan de beurt voor de koude waterstraal, maar daar zijn ze niet allemaal van gecharmeerd. Een paard trekt zijn begeleidster mee richting de kudde, weg van het water. Na even aandringen - paarden zijn net mensen, ze moeten ook even doorkomen - lijkt het dier het toch wel aangenaam te vinden. Want water is onmisbaar op deze bloedhete dag.