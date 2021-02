Vluchten naar het dak, verdrinkingen en broertje Henk die dood ging door de kou: Wenda maakte het mee

Tv-programma Het Dorp bezoekt Zeeland: ‘In een dorp is het juist vreemd als je niemand groet’

19 januari NIEUWERKERK/RENESSE/WAARDE - Steeds meer dorpen worden opgeslokt door grote gemeenten, voorzieningen verdwijnen en jongeren trekken weg. Als echte dorpsjongens vragen Huub Stapel en Wim Daniëls zich af wat er nog over is van het dorpse leven uit hun jeugd. In het televisieprogramma Het Dorp gaan ze woensdagavond onder meer op onderzoek in Nieuwerkerk.