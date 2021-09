Vluchtelingenstroom Afghanistan geen reden om van de lijn af te wijken; Geen noodopvang asielzoekers op Schouwen-Duiveland

Roep om soos voor jongeren op Burgh-Haamstede: ‘Er gebeurt hier helemaal niets’

13 september BURGH-HAAMSTEDE - Zo’n 5,5 jaar geleden werden de laatste biertjes in Big S getapt. Toen viel het doek voor de 47 jaar oude jeugdsoos in Burgh-Haamstede. Maar er staat een nieuwe generatie op. Priscilla Bulte en haar vriend Stephan Dortwegt, allebei 23 jaar, willen de soos terugbrengen naar hun dorp. ,,Het is hartstikke stil hier. Willen wij iets leuks doen dan moeten we in de auto naar Renesse.”