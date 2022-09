Vliegende start voor Calvin uit Renesse bij verkoop kinderpostzegels

Dat is heel slim, want zo verkoop je een hele zwik postzegels in één keer. In dit geval tien velletjes. Hotelmanager Hendrik Jan Landman ontving Calvin woensdagmiddag na de aftrap van de actie om de aankoop officieel te maken. Een beetje spannend was het wel.

Bedrijven aangeschreven

Calvin is samen met vader Kees naar het hotel gekomen om het aankoopformulier te overhandigen. Hij vertelt hoe dit idee tot stand gekomen is. ,,Het thema van de kinderpostzegels is dit jaar Geef kinderen wind mee. Dus dat ze steviger in hun schoenen komen te staan. Toen we langs Omoda reden dachten we dat dat wel een mooie combinatie was, omdat zij schoenen verkopen. Dus schreven we een e-mail of zij misschien kinderpostzegels wilden kopen”. Het begin van een aardige klus, want ze vonden dat ze ook wel andere bedrijven konden aanschrijven. En daarom zitten we nu bij Grand Hotel Ter Duin. ,,Zij waren uiteindelijk de eerste die reageerden”.